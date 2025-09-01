Пропаганда РФ показала Януковича, который заявил, что "вел Украину в Евросоюз"
Российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, на котором тот заявляеь, что "целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно".
Источник: "РИА Новости"
Прямая речь: "Владимир Владимирович (правитель РФ Путин -ред) совершенно прав: действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задание вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации, проявляли высокомерность. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед".
Детали: Янукович также заявил, что "всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". По словам беглого экс-президента, "вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".
Когда и где было записано видео, не уточняется.
Что предшествовало: Лидер Кремля Владимир Путин 1 сентября заявил на саммите ШОС, что одной из причин "кризиса на Украине" (так пропаганда РФ называет войну) являются (не пономасштабное вторжение РФ), а "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".
Справка: Как известно, длительные протестные акции в Украине, которые позже получили название Евромайдан и Революция Достоинства, начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета министров о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В конце февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из страны.
Предыстория:
- В апреле 2025 года Подольский районный суд г. Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-заместителя начальника УГО Украины Константина Кобзаря к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.
- Янукович признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины); Кобзарь - в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).
- В январе 2019 года Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и ему присудили 13 лет лишения свободы.
- Российская пропаганда время от времени использует беглеца в своих целях, записывая соответствующие видео.