Российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, на котором тот заявляеь, что "целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно".

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Владимир Владимирович (правитель РФ Путин -ред) совершенно прав: действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задание вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации, проявляли высокомерность. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед".

Реклама:

Детали: Янукович также заявил, что "всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". По словам беглого экс-президента, "вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".

Когда и где было записано видео, не уточняется.

Что предшествовало: Лидер Кремля Владимир Путин 1 сентября заявил на саммите ШОС, что одной из причин "кризиса на Украине" (так пропаганда РФ называет войну) являются (не пономасштабное вторжение РФ), а "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

РЕКЛАМА:

Справка: Как известно, длительные протестные акции в Украине, которые позже получили название Евромайдан и Революция Достоинства, начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета министров о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В конце февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из страны.

Предыстория: