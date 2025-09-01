Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пропаганда РФ показала Януковича, который заявил, что "вел Украину в Евросоюз"

Валентина РоманенкоПонедельник, 1 сентября 2025, 15:37
Пропаганда РФ показала Януковича, который заявил, что вел Украину в Евросоюз
скриншот

Российские пропагандисты показали видео с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, на котором тот заявляеь, что "целенаправленно работал по сближению Украины с ЕС, но европейцы вели себя некорректно".

Источник: "РИА Новости"

Прямая речь: "Владимир Владимирович (правитель РФ Путин -ред) совершенно прав: действительно, я целенаправленно работал по сближению Украины с Европейским Союзом. Ставил в конечном счете задание вступления Украины в ЕС. Другое дело, что партнеры со стороны ЕС вели себя в ходе переговоров порой, мягко говоря, некорректно. Не проявляли понимания сложности экономической ситуации, проявляли высокомерность. Но процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед".

Реклама:

Детали: Янукович также заявил, что "всегда был категорическим и убежденным противником вступления Украины в НАТО". По словам беглого экс-президента, "вступление Киева в альянс было бы катастрофой и прямой дорогой к гражданской войне".

Когда и где было записано видео, не уточняется.

Что предшествовало: Лидер Кремля Владимир Путин 1 сентября заявил на саммите ШОС, что одной из причин "кризиса на Украине" (так пропаганда РФ называет войну) являются (не пономасштабное вторжение РФ), а "попытки Запада втянуть Украину в НАТО".

РЕКЛАМА:

Справка: Как известно, длительные протестные акции в Украине, которые позже получили название Евромайдан и Революция Достоинства, начались 21 ноября 2013 года как реакция на решение Кабинета министров о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. В конце февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из страны.

Предыстория:

  • В апреле 2025 года Подольский районный суд г. Киева приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича и экс-заместителя начальника УГО Украины Константина Кобзаря к 15 и 10 годам лишения свободы соответственно.
  • Янукович признан виновным в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательстве к дезертирству (ч. 2 ст. 332, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 408 УК Украины); Кобзарь - в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).  
  • В январе 2019 года Янукович осужден за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны (ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины) и ему присудили 13 лет лишения свободы. 
  • Российская пропаганда время от времени использует беглеца в своих целях, записывая соответствующие видео.

ЯнуковичпропагандаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Соглашение о недрах: Свириденко назвала, кто будет представлять Украину в инвестфонде с США
У Макрона подтвердили, что "коалиция решительных" соберется 4 сентября в Париже
Искусственный интеллект в "Дії": на портале запустили Дія.АІ
футболНападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Ванат стал игроком каталонской "Жироны"
DeepState: Темпы российской оккупации упали почти на 20%
Украинцы больше всего среди медиа не доверяют телемарафону – социология
Все новости...
Янукович
ОГП: К бегству Януковича из Украины в 2014 году причастен личный охранник Путина
Прокурор назвал, где именно в России проживает Янукович
Подстрекательство к дезертирству и незаконное пересечение границы: суд дал Януковичу 15 лет
Последние новости
18:22
В Украине стало меньше проблемных кредитов – НБУ
18:19
Президент Румынии рассказал, почему не поздравил Молдову с Днем независимости
18:17
СБУ сообщила о заочном подозрении Кадырову: приказывал использовать пленных как "живой щит"
18:17
Налоговая перевыполнила план поступлений почти на 71 миллиард
18:12
МОН: Более 400 украинских школ ликвидировали или снизили степень из-за недостаточного количества учащихся
17:52
биатлонВозможно, вернемся с братом на Олимпиаду: легендарный Бо – о планах на будущее
17:43
Восьмиклассники НУШ будут изучать новый обязательный предмет о финансовой грамотности
17:34
колонкаПольские женщины встали на защиту украинских и обратились к властям: письмо протеста
17:26
Соглашение о недрах: Свириденко назвала, кто будет представлять Украину в инвестфонде с США
17:23
Производители отказываются продавать электронику со скидкой через monobank, Гороховский грозит им АМКУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: