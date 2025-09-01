Все разделы
Украинцы больше всего среди медиа не доверяют телемарафону – социология

Роман ПетренкоПонедельник, 1 сентября 2025, 15:58
скриншот

Больше всего среди медиа украинцы не доверяют единому телемарафону – 39% опрошенных.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: Если сравнивать уровень доверия к источникам информации, то телеграм-каналы и YouTube ощутимо опережают традиционные медиа.

В то же время совместный телемарафон имеет самый высокий уровень выраженного недоверия – 30% не доверяют и 9% – скорее не доверяют, 24% колеблются, 19% трудно ответить.

Вместе с тем телемарафон "Единые новости" имеет стабильную аудиторию среди жителей Запада и Центра, жителей сел, людей с более низким уровнем образования, менее состоятельных граждан и респондентов старшего возраста, которые также отдают предпочтение традиционному телевидению.

Радио и печатные издания чаще пользуются доверием среди жителей сельской местности и людей старшего возраста. Менее состоятельные респонденты демонстрируют в целом более низкий уровень доверия ко всем источникам информации, независимо от их формата или происхождения.

Группа отмечает, что постепенное падение доверия к медиа в Украине продолжается уже не первый год. По данным Киевского международного института социологии, в 2022 году доверие к украинским СМИ резко выросло (с 29 до 51%), а в 2023 году снова упало до уровня ниже, чем в 2021 году. В 2024 году показатель доверия еще несколько снизился (до 27%), а недоверия — вырос до рекордных 42%.

Справка: Опрос проводился в начале апреля. В нем приняли участие 2000 респондентов.

