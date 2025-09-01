Все разделы
DeepState: Темпы российской оккупации упали почти на 20%

Евгений КизиловПонедельник, 1 сентября 2025, 16:01
DeepState: Темпы российской оккупации упали почти на 20%
фото: Getty Images

В августе темпы оккупации россиянами украинских территорий упали на 18%.

Источник: проект DeepState в соцсетях

Детали: Сообщается, что в прошлом месяце Россия захватила 464 кв. км, и теперь под оккупацией находится 19% территории Украины. Проект обращает внимание, что такой же процент оккупанты имели еще 3 октября 2022 года, перед наступлением Сил обороны на Дудчаны.

Дословно: "Именно так — прирост оккупированных территорий за 2 года и 11 месяцев практически равен нулю".

Больше деталей: По данным DeepState, в целом в августе интенсивность атак врага снизилась по сравнению с тремя предыдущими месяцами. В прошлом месяце россияне провели около 5027 штурмовых действий, это меньше, чем в июле, июне и мае.

Как объясняют аналитики проекта, в первую очередь это связано с ротацией подразделений ВС РФ: оккупанты перебросили в направлении Доброполья четыре бригады и 1 полк морской пехоты, осуществляют усиление на Запорожском направлении и проводят замену на Краматорском и Приднепровском отрезках.

В DeepState ожидают, что в сентябре активность врага начнет расти.

оккупацияроссийско-украинская война
