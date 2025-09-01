Все разделы
Опрос: Telegram остается главным источником новостей для украинцев

Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 16:03
Опрос: Telegram остается главным источником новостей для украинцев
Иллюстративное фото: Getty Images

40% украинцев ежедневно получают новости из телеграм-каналов, ещё 12% заходят туда несколько раз в неделю. YouTube, Facebook и телемарафон "Единые новости" остаются среди самых популярных источников, но уступают по охвату.

Источник: опрос социологической группы "Рейтинг" по заказу общественной организации "Львовский медиафорум" и International Media Support, проведенный в период с 1 по 13 апреля 2025 года. 

Детали: По данным опроса, телеграмм-каналы постоянно читают 40% опрошенных, еще 12% делают это часто - четыре-пять раз в неделю.

На втором месте по популярности - видео на YouTube, которыми постоянно или часто пользуются 32% респондентов. Далее следуют Facebook с показателем 28%, телемарафон "Единые новости" и чаты в Viber, которые регулярно смотрят или читают по 25% опрошенных. 

 
ИНФОГРАФИКА: "РЕЙТИНГ"

В то же время, 3% опрошенных читают газеты и журналы регулярно, 84% вообще ими не пользуются. Аналогично низкие показатели имеют радио, региональные телеканалы и онлайн-медиа - как украинские, так и международные.

Отмечается, что Telegram больше всего популярен среди жителей Киева, областных центров и восточных регионов, а также среди молодежи 18-29 лет, людей с высшим образованием и состоятельных респондентов. 

TikTok чаще используют как источник новостей в западных и центральных регионах, среди молодежи и менее обеспеченных граждан.

Instagram тоже остается платформой для более молодой и состоятельной аудитории, тогда как Facebook чаще выбирают жители сел и люди среднего возраста (30-59 лет).

Видео на YouTube просматривают сравнительно чаще жители областных центров, а также более состоятельные и образованные респонденты

Совместный телемарафон "Единые новости" имеет стабильную аудиторию среди жителей сел, старших украинцев и людей с низким уровнем образования, которые также предпочитают традиционное телевидение. 

Онлайн-медиа, в частности украинские общенациональные, региональные и международные издания, чаще используют более состоятельные и образованные респонденты как альтернативный или дополнительный источник информации. 

В целом около половины опрошенных просматривают общественно-политические новости ежедневно или несколько раз в день.

Самыми активными являются жители Центра, Запада и Киева, люди старших возрастных групп, пенсионеры и люди с инвалидностью, тогда как наименее активными потребителями новостей остаются молодежь и жители приграничных регионов.

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" по заказу общественной организации "Львовский медиафорум" и International Media Support в период с 1 по 13 апреля 2025 года методом личного формализованного интервью (face-to-face) провела среди жителей Украины в возрасте от 18 лет (кроме оккупированных территорий) опрос относительно общественных настроений, информационного поведения украинцев, уровня доверия к медиа и тому подобное. Выборка составила 2000 респондентов и является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения, погрешность репрезентативности - не более ±2,2%.

Напомним: 

