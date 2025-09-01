Все разделы
СБУ сообщила о заочном подозрении Кадырову: приказывал использовать пленных как "живой щит"

Понедельник, 1 сентября 2025, 18:17
СБУ сообщила о заочном подозрении Кадырову: приказывал использовать пленных как живой щит
фото: СБУ

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову за военные преступления против украинских военных.

Источник: СБУ

Детали: По материалам следствия, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что приказал своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя. Также он распорядился отправлять пленных украинских защитников, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном и использовать их как "живой щит" от атак дронов Сил обороны.

Дословно: "Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.

На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)"

Что предшествовало:

