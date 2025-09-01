СБУ сообщила о заочном подозрении Кадырову: приказывал использовать пленных как "живой щит"
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову за военные преступления против украинских военных.
Источник: СБУ
Детали: По материалам следствия, во время выступления перед российскими пропагандистами Кадыров заявил, что приказал своим "подчиненным" не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя. Также он распорядился отправлять пленных украинских защитников, которых удерживают на территории Чечни, на крыши военных объектов в Грозном и использовать их как "живой щит" от атак дронов Сил обороны.
Дословно: "Такие заявления фигуранта являются нарушением законов и обычаев войны, применяемых в вооруженных конфликтах в соответствии с нормами Римского статута Международного уголовного суда.
На основании новых доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кадырову о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)"
Что предшествовало:
- 30 октября 2024 года Кадыров заявил, что приказал командирам "Ахмата" больше не брать украинских бойцов в плен.
- 15 сентября командир "Ахмата" Апти Алаудинов отказался освобождать из украинского плена жителей Чечни и посоветовал "смыть их позор кровью" и сделать, чтобы их убили.
- В августе государственный проект ГУР Минобороны Украины "Хочу жить" опубликовал видео с российскими военнопленными, которые говорят, что они из Грозного и, как утверждает проект, были захвачены в Курской области РФ.
- 2 ноября Кадыров заявил, что отменил свой приказ бойцам "Ахмата" не брать в плен украинских военных.
- 4 декабря правитель российской Чечни Рамзан Кадыров посетил украинских военнопленных и пригрозил использовать их как живой щит от беспилотников, атакующих республику.
- Служба безопасности Украины ещё в сентябре 2022 года объявила в розыск главаря оккупированной Чечни Рамзана Кадырова.