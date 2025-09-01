Все разделы
В Киеве и Львове чтят память Парубия

Татьяна ОлейникПонедельник, 1 сентября 2025, 19:18
В Киеве и Львове чтят память Парубия
скриншот из трансляции "суспільного" со львова

В Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и проститься с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Источник: трансляция "Суспільного", журналист "Украинской правды"

Детали: На Майдане Независимости в Киеве проходит вечер прощания. Люди пришли почтить память бывшего председателя Верховной Рады.

На церемонии памяти на Майдане присутствуют соратники Парубия по ЕС и депутаты других фракций парламента. Также представители Меджлиса крымскотатарского народа и освобожденный из плена экс-мэр Херсона Владимир Николаенко.

 
Вечер памяти в Киеве
ФОТО - ЕВГЕНИЙ БУДЕРАЦКИЙ, УП
 
Вечер памяти в Киеве
ФОТО - ЕВГЕНИЙ БУДЕРАЦКИЙ, УП

В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас. 2 сентября, в 12:00 в этом же соборе состоится чин похорон.

Что предшествовало: 

  • Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
  • Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
  • Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину. По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
  • Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
  • На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.

ПарубийКиевЛьвов
