В Киеве и Львове чтят память Парубия
Понедельник, 1 сентября 2025, 19:18
В Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и проститься с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.
Источник: трансляция "Суспільного", журналист "Украинской правды"
Детали: На Майдане Независимости в Киеве проходит вечер прощания. Люди пришли почтить память бывшего председателя Верховной Рады.
Реклама:
На церемонии памяти на Майдане присутствуют соратники Парубия по ЕС и депутаты других фракций парламента. Также представители Меджлиса крымскотатарского народа и освобожденный из плена экс-мэр Херсона Владимир Николаенко.
В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас. 2 сентября, в 12:00 в этом же соборе состоится чин похорон.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- Во Львове 30 августа убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- Руководитель Львовской областной прокуратуры Николай Мерет подписал подозрение в убийстве народного депутата задержанному 52-летнему львовянину. По его словам, "подозрение основано на объективных доказательствах, которые указывают на совершение задержанным лицом убийства народного депутата".
- Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.