В Киеве и Львове чтят память Парубия

В Киеве и Львове собрались люди, чтобы почтить память и проститься с убитым бывшим председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Источник: трансляция "Суспільного", журналист "Украинской правды"

Детали: На Майдане Независимости в Киеве проходит вечер прощания. Люди пришли почтить память бывшего председателя Верховной Рады.

Реклама:

На церемонии памяти на Майдане присутствуют соратники Парубия по ЕС и депутаты других фракций парламента. Также представители Меджлиса крымскотатарского народа и освобожденный из плена экс-мэр Херсона Владимир Николаенко.

Вечер памяти в Киеве ФОТО - ЕВГЕНИЙ БУДЕРАЦКИЙ, УП

Вечер памяти в Киеве ФОТО - ЕВГЕНИЙ БУДЕРАЦКИЙ, УП

В то же время во Львове в соборе Святого Юра в 19:00 начался парастас. 2 сентября, в 12:00 в этом же соборе состоится чин похорон.

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: