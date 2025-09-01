В Кремле опровергли договорённости о трёхстороннем саммите с США и Украиной

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет никаких договорённостей относительно встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Ушакова российскому пропагандисту Павлу Зарубину

Детали: Ушаков напомнил, что во время бесед кремлевского хозяина и президента США и на саммите на Аляске обсуждалась идея повышения уровня делегаций на переговорах Украины и России.

Реклама:

"Но американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", – рассказал он.

Помощник Путина также сказал, что сообщения в СМИ о возможной встрече трех лидеров – "это не совсем то, о чем мы договаривались".

"Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это – насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", – добавил Ушаков.

РЕКЛАМА:

Напомним: