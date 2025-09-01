Все разделы
В Кремле опровергли договорённости о трёхстороннем саммите с США и Украиной

Олег Павлюк, Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 19:32
В Кремле опровергли договорённости о трёхстороннем саммите с США и Украиной
Иллюстративное фото: Getty Images

Помощник хозяина Кремля Юрий Ушаков заявил, что между Москвой и Вашингтоном нет никаких договорённостей относительно встречи с участием Зеленского, Трампа и Путина.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Ушакова российскому пропагандисту Павлу Зарубину

Детали: Ушаков напомнил, что во время бесед кремлевского хозяина и президента США и на саммите на Аляске обсуждалась идея повышения уровня делегаций на переговорах Украины и России.

"Но американцы нам сказали, что они тоже между собой порассуждают на этот счет, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями", – рассказал он.

Помощник Путина также сказал, что сообщения в СМИ о возможной встрече трех лидеров – "это не совсем то, о чем мы договаривались".

"Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это – насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", – добавил Ушаков.

Напомним:

  • На прошлой неделе президент США сказал, что трехсторонняя встреча его, Путина и Зеленского состоится, но выразил сомнения относительно двусторонней встречи лидеров Украины и России.
  • Встреча лидеров была главной темой обсуждений США, Европы и Украины после саммита на Аляске, но в Кремле всячески уклоняются от ее проведения.
  • По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия по прекращению российско-украинской войны – пока стороны "станут более уступчивыми".

ПутинСШАЗеленский
