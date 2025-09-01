Все разделы
ЕС не пригласил Грузию на встречу с странами-кандидатами в Копенгагене

Татьяна Высоцкая, Анастасия ПроцПонедельник, 1 сентября 2025, 20:28
ЕС не пригласил Грузию на встречу с странами-кандидатами в Копенгагене
Представителя правительства Грузии не пригласили на встречу министров по делам Европы с коллегами из государств-кандидатов на вступление в ЕС, которая состоится 1–2 сентября в рамках неформального заседания министров ЕС в Копенгагене.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности

Детали: Грузия не будет присутствовать на встрече стран-кандидатов на вступление в ЕС в Копенгагене.
"Представители Грузии не будут присутствовать на мероприятиях для государств-кандидатов в Копенгагене", – подтвердили собеседники издания.

Один из них уточнил, что приглашение не было направлено, поскольку Грузия "официально приостановила процесс вступления в ЕС".

"Европейская правда" обратилась за официальным комментарием по данному вопросу к датскому председательству в ЕС и ожидает ответа.

