ЕС не пригласил Грузию на встречу с странами-кандидатами в Копенгагене

Представителя правительства Грузии не пригласили на встречу министров по делам Европы с коллегами из государств-кандидатов на вступление в ЕС, которая состоится 1–2 сентября в рамках неформального заседания министров ЕС в Копенгагене.

Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности

Детали: Грузия не будет присутствовать на встрече стран-кандидатов на вступление в ЕС в Копенгагене.

"Представители Грузии не будут присутствовать на мероприятиях для государств-кандидатов в Копенгагене", – подтвердили собеседники издания.

Реклама:

Один из них уточнил, что приглашение не было направлено, поскольку Грузия "официально приостановила процесс вступления в ЕС".

"Европейская правда" обратилась за официальным комментарием по данному вопросу к датскому председательству в ЕС и ожидает ответа.

Напомним:

РЕКЛАМА: