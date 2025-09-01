ЕС не пригласил Грузию на встречу с странами-кандидатами в Копенгагене
Представителя правительства Грузии не пригласили на встречу министров по делам Европы с коллегами из государств-кандидатов на вступление в ЕС, которая состоится 1–2 сентября в рамках неформального заседания министров ЕС в Копенгагене.
Источник: корреспондентка "Европейской правды" со ссылкой на слова нескольких дипломатов ЕС на условиях анонимности
Детали: Грузия не будет присутствовать на встрече стран-кандидатов на вступление в ЕС в Копенгагене.
"Представители Грузии не будут присутствовать на мероприятиях для государств-кандидатов в Копенгагене", – подтвердили собеседники издания.
Один из них уточнил, что приглашение не было направлено, поскольку Грузия "официально приостановила процесс вступления в ЕС".
"Европейская правда" обратилась за официальным комментарием по данному вопросу к датскому председательству в ЕС и ожидает ответа.
Напомним:
- Ранее сообщалось, что ЕС направил Грузии письмо с требованиемвосстановить верховенство права и пересмотреть суровые приговоры для членов оппозиции до 31 августа 2025 года, иначе Брюсселю придется приостановить безвизовый режим для граждан Грузии.
- Главный дипломат Евросоюза Кая Каллас подтвердила, что ЕС рассматривает вариант приостановления безвизового режима для давления на грузинские власти.
- Кроме того, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) может начать процесс исключения Грузии из Совета Европы.