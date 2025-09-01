В МИД подвели итоги заседания Совета Украина–НАТО: акцент на ПВО и производстве дронов

На внеочередном заседании Совета Украина–НАТО в формате Политического комитета, созванном по запросу Киева из-за массированных российских обстрелов, обсудили необходимость усиления украинской ПВО, сотрудничество с союзниками в производстве дронов и дальнейшее давление на Россию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение МИД по итогам заседания

Детали: К заседанию в режиме онлайн присоединились заместитель министра обороны Украины Сергей Боев и заместитель министра внутренних дел Украины Алексей Сергеев. Украинские чиновники подробно проинформировали союзников о текущей ситуации с безопасностью, оценку актуальной тактики России и ее дальнейших планов.

Реклама:

Во время заседания украинская сторона проинформировала также о последствиях недавних российских атак против Украины, количестве погибших и раненых, масштабах разрушений инфраструктуры.

"Украинская сторона призвала государства-члены НАТО предоставить необходимую Украине помощь в усилении противовоздушной обороны, в частности системы Patriot и ракеты к ним. Отдельно была подчеркнута потребность в дальнобойных ракетах", – говорится в сообщении.

Кроме того, союзников призвали наращивать объемы инвестиций в оборонную промышленность Украины, в частности производство дронов.

РЕКЛАМА:

Отмечается, что представители государств-членов НАТО решительно осудили массированные российские обстрелы украинских городов, гражданских объектов и граждан, подчеркнув, что такие действия России демонстрируют отсутствие стремления к миру.

"Они также отметили, что необходимо усиливать давление на РФ и заверили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину и работать над обеспечением устойчивого и своевременного снабжения Украины необходимым вооружением", – сообщили в МИД.

"Учитывая приближение зимы и отопительного сезона, союзники обратили внимание на важность защиты энергетической инфраструктуры и заверили, что будут предоставлять Украине необходимую для этого поддержку", – говорится также в сообщении.

Напомним: