Топ-военный Германии вслед за фон дер Ляйен сообщил, что тоже сталкивался с GPS-помехами

Иванна Костина, Татьяна ОлейникПонедельник, 1 сентября 2025, 21:06
Топ-военный Германии вслед за фон дер Ляйен сообщил, что тоже сталкивался с GPS-помехами
Карстен Броер. Фото: Getty Images

Высший военный чиновник Германии также утверждает, что во время полетов сталкивался с GPS-помехами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер рассказал журналистам в Берлине, что это произошло однажды во время полета на север над Балтийским морем и однажды во время учений в Литве.

По его словам, пилоты, как правило, имеют возможность обойти эту проблему и очень уверены в своих процедурах. Непонятно, были ли атаки с глушением направлены именно на него, или они были спланированы в более широком масштабе.

"Сейчас мы постоянно подвергаемся диверсиям, шпионажу, мы также подвергаемся гибридному воздействию, гибридным действиям, которые мы очень часто можем проследить до государственных субъектов, и очень часто до России", – заявил Бройер.

Напомним, 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Болгарские власти подозревают, что блокировка произошла из-за вмешательства России.

Европейский Союз на фоне этого разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.

