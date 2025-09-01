Дело о гибели людей у укрытия в Киеве отправили на новое рассмотрение: приговор охраннику отменили

Киевский апелляционный суд отменил обвинительный приговор бывшему сторожу поликлиники в Деснянском районе столицы Вадиму Мошкину, осуждённому в прошлом году к 4 годам лишения свободы за оставление в опасности, повлекшее смерть трёх людей, и направил производство на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Источник: "Судебный репортер" со ссылкой на определение от 28 мая

Детали: В ночь на 1 июня 2023 года около 3 часов ночи сторож Мошкин, по версии обвинения, "безразлично относясь к возможному наступлению смерти людей от поражающих факторов взрыва ракеты", более 10 минут во время тревоги умышленно не впускал гражданских жителей соседних домов в подвал, который был простейшим укрытием.

Две женщины и 9-летняя девочка, оставаясь на открытой местности, попали под ракетный обстрел и погибли.

Мошкин обжаловал приговор.

Дословно: "В апелляционном суде он говорил, что не слышал, что стучат в двери, а когда услышал, то пошёл открывать двери, но произошёл взрыв, и на него упала входная группа стеклянных дверей, которые он хотел открыть, в результате чего он тоже пострадал. Помещение поликлиники не было оборудовано громкоговорителем, отслеживать ситуацию он должен был самостоятельно в своём телефоне.

Приказ №301, которым на сторожей якобы возложена обязанность открывать двери в укрытие, как утверждает Мокшин, на самом деле появился уже после трагедии, а ранее он его не видел и подпись об ознакомлении там свою не ставил. Основной вход в поликлинику был и входом в убежище. Мошкин и другие сторожа несли материальную ответственность, поэтому двери запирались на ночь".

Апелляционный суд отметил, что во время досудебного расследования и в первой инстанции не проверили версию защиты о реальной возможности Мошкина своевременно отреагировать на воздушную тревогу и, соответственно, наличии умысла. Следственный эксперимент по его версии не проводили, а момент издания приказа №301, которым якобы возложили на сторожей обязанность открывать двери в укрытие, не выяснен.

По мнению судей апелляционного суда, приговор был обоснованным. Суд первой инстанции, якобы, не проанализировал каждое доказательство как отдельно, так и во взаимосвязи с другими доказательствами, не объяснил, почему отклонил версию обвиняемого, и не указал, по каким причинам не взяты во внимание доводы защиты.

Суд допросил двух свидетелей. Сторож этого же учреждения (вероятно, жена Мошкина) сказала, что ночью двери должны были быть закрыты, с приказом №301 её не ознакомливали, сигнал тревоги внутри здания не слышно, вход в укрытие снаружи был постоянно закрыт.

Заместитель директора поликлиники по техническим вопросам подтвердил, что подвал официально не значился как укрытие и он не знал о приказе №301, но проводил инструктаж сторожей по пользованию укрытием. Кроме того, объяснил, что на момент события приказа держать двери открытыми ночью не было. Свидетель сказал, что с учётом архитектурных особенностей больницы не во всём помещении больницы есть возможность услышать с улицы сигнал воздушной тревоги, а само помещение не было оборудовано оповещением тревоги.

Приговор отменили и назначили новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

В настоящее время материалы дела ещё не переданы в Деснянский райсуд Киева - новый судья и даты заседаний не определены.

Напомним:

Дело по обвинению чиновников по этому же факту также рассматривается в суде. Производство касается 4 лиц: директора Департамента муниципальной безопасности Киевской горгосадминистрации, первого заместителя главы Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации, директора медицинского учреждения и заместителя директора больницы. Им инкриминируют совершение служебной халатности, повлёкшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В марте 2024 года Деснянская окружная прокуратура Киева сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении этих людей.

Предыстория: