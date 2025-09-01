Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн

Алексей Кузнецов. Фото с его Facebook

За народного депутата Алексея Кузнецова, который фигурирует в деле о коррупции при закупке РЭБ и дронов, внесли залог.

Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"

Детали: За нардепа-фигуранта дела о коррупции при закупке РЭБ и дронов 1 сентября внесли залог в полном размере, определенном судом, – восемь миллионов гривен.

Реклама:

Что предшествовало: