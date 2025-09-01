Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
Понедельник, 1 сентября 2025, 22:38
За народного депутата Алексея Кузнецова, который фигурирует в деле о коррупции при закупке РЭБ и дронов, внесли залог.
Источник: пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде"
Детали: За нардепа-фигуранта дела о коррупции при закупке РЭБ и дронов 1 сентября внесли залог в полном размере, определенном судом, – восемь миллионов гривен.
Что предшествовало:
- НАБУ и САП 2 августа заявили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- 4 августа Высший антикоррупционный суд отправил Кузнецова под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога.