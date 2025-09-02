Все разделы
Дания предлагает ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа после 2027 года – СМИ

Олег Павлюк, Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 00:35
Дания предлагает ЕС закрыть лазейку для импорта российского газа после 2027 года – СМИ
Подземное газохранилище Касимовское российской госкорпорации "Газпром". Фото: Getty Images

Дания, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза, предложила государствам-членам способ закрыть потенциальную лазейку, которая бы позволила импортировать российский газ после вступления в силу соответствующего запрета в конце 2027 года.

Источник: "Европейская правда", Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ датского председательства

Детали: По информации Bloomberg, Дания предложила обязать импортеров газа предоставлять национальным органам власти доказательства того, что газ не был произведен в России.

В документе датского председательства выражается особая обеспокоенность относительно потоков газа, поступающих через "Турецкий поток" - газопровод, проходящий между Россией и Юго-Восточной Европой, говорится в публикации.

"Природный газ, поступающий в Союз через границы или интерконнекторы между Союзом и Россией или Беларусью, а также через интерконнектор "Странджа-2"/Малкоклар ("Турецкий поток"), считается экспортированным, прямо или косвенно, из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного", – цитирует Bloomberg документ.

Предложение также предусматривает, что поставки российского газа по действующим контрактам сроком менее одного года будут прекращены не позднее 17 июня 2026 года, за исключением стран, не имеющих выхода к морю - таких как Венгрия и Словакия. А запрет на поставки по существующим долгосрочным соглашениям вступит в силу до конца 2027-го, пишет Bloomberg.

По информации агентства, датское председательство стремится согласовать запрет российского газа среди государств-членов ЕС до октября 2025-го, после чего должно провести переговоры с Европарламентом, чтобы достичь окончательного соглашения до конца года.

Предыстория:

  • В мае Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года, а также минимизации импорта российской нефти.
  • Венгрия и Словакия выступают против. По данным СМИ, определенные оговорки есть также у Франции и Бельгии – двух крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа.

