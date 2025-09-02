Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 800 человек, по меньшей мере 2800 ранены

Землетрясение магнитудой 6 баллов, которое произошло почти в полночь 31 августа на глубине 10 км, унесло жизни по меньшей мере 812 человек, по меньшей мере более 2 800 получили ранения.

Источник: Reuters

Детали: По данным Талибана, землетрясение унесло жизни по меньшей мере 812 человек в провинциях Кунар и Нангархар.

Представитель Министерства здравоохранения Шарафат Заман призвал международное сообщество оказать помощь для ликвидации последствий катастрофы. Он отметил, что ресурсы администрации талибов истощены.

По словам Кейт Кэри из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, район землетрясения пострадал от сильного дождя в предыдущие 24-48 часов, что увеличивает риск оползней и обвалов, из-за чего многие дороги остаются непроходимыми.

Кэри говорит, что спасатели и власти пытаются оперативно уничтожить трупы животных, чтобы минимизировать риск загрязнения водоемов.

Власти предупреждают, что количество жертв может возрасти, поскольку спасательные команды постепенно добираются до изолированных районов.

Китай выразил готовность помочь с ликвидацией последствий стихийного бедствия "в соответствии с потребностями Афганистана и в пределах своих возможностей".

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что Индия доставила 1 000 палаток в Кабул и 15 тонн продовольствия в провинцию Кунар, а со вторника планируется дополнительная гуманитарная помощь.

Предыстория: