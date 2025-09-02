Все разделы
В Судане по меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 06:27
В Судане по меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня
Фото: Getty Images

По меньшей мере 1 000 человек погибли в результате оползня в районе гор Марра на западе Судана.

Источник: Reuters со ссылкой на группировку "Народная армия освобождения Судана"

Детали: По информации группировки, трагедия произошла 31 августа после нескольких дней интенсивных дождей. Село, которое оказалось под завалами, было "полностью сровнено с землей". Сообщается, что выжил только один человек.

Группировка, которая контролирует территорию в регионе Дарфур, обратилась к Организации Объединенных Наций и международным гуманитарным организациям с просьбой помочь в поиске тел погибших.

Дословно: "Спасаясь от войны между суданской армией и парамилитарными "силами быстрого реагирования" в штате Северный Дарфур, люди искали убежища в районе гор Марра, где не хватает продовольствия и медикаментов.

Двухлетняя гражданская война привела к тому, что более половины населения оказалась на грани голода, а миллионы людей покинуть свои дома. Столица штата Северный Дарфур, город Эль-Фашир, продолжает находиться под постоянными обстрелами".

