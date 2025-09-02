Все разделы
Бельгия заявила о намерении признать Палестину и ввести санкции против Израиля

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 06:56
Максим Прево. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что страна присоединится к группе стран, которые признают государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце и введет санкции против Израиля из-за войны в Газе.

Источник: Politico

Детали: Министр отметил, что это произойдет только после того, как ХАМАС освободит всех израильских заложников, захваченных во время нападения 7 октября 2023 года, а боевики "больше не будут играть никакой роли в управлении Палестиной".

Прево заявил, что санкции Бельгии будут "жесткими" и будут включать: запрет на импорт продуктов из незаконных поселений, пересмотр государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи гражданам Бельгии, проживающим в таких поселениях.

Кроме того, два израильских министра, несколько "жестоких поселенцев" и руководители ХАМАСа будут объявлены "персонами нон грата" в Бельгии. Прево не уточнил фамилии чиновников, однако, по данным издания, речь идет, вероятно, о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче, которые уже находятся под санкциями Великобритании и других стран за подстрекательство к насилию против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

"Речь идет не о санкциях против израильского народа, а о том, чтобы их правительство уважало международное и гуманитарное право и принимало меры, чтобы попытаться изменить ситуацию на местах", – сказал Прево.

Дословно: "Прево также выступил за то, чтобы ЕС приостановил действие Соглашения об ассоциации с Израилем. Европейская комиссия уже предлагала ограничить его положения по исследованиям и разработкам, поскольку Израиль нарушил обязательства в области прав человека. Однако инициатива до сих пор заблокирована из-за позиции Германии, которая выступает против таких шагов".

Предыстория:

  • В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает палестинское государство на заседании ООН, которое состоится с 9 по 23 сентября в Нью-Йорке, и более десятка других западных стран заявили, что сделают то же самое.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявил, что этот шаг подпитывает антисемитизм, "вознаграждает ужасный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв".

