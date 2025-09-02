Все разделы
Силы обороны Украины отминусовали еще 800 российских оккупантов – Генштаб

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 07:04
Фото: Генштаб

За минувшие сутки Силы обороны Украины убили и ранили 800 российских оккупантов, общие потери врага в войне составили 1 083 790 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.08. 25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 083 790 (+800) человек,
  • танков – 11 156 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин – 23233 (+4) ед;
  • артиллерийских систем – 32 301 (+53) ед;
  • РСЗО – 1 477 (+1) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 446 (+170) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 488 (+89) ед;

Данные уточняются.

потери в войнеГенштаброссийско-украинская война
потери в войне
