Генштаб: 172 боя произошло на фронте, из них 46 – на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения, из них 46 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 2 сентября

Детали: Всего в течение прошлых суток зафиксировано 172 боевых столкновения.

На Северо-Слободжанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.

На Южно-Слободжанском направлении украинские войска остановили семь атак оккупанта в районах населённых пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка и Степовая Новосёловка.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Колодези, Заречное и в сторону населённых пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.

На Сиверском направлении украинские воины успешно остановили 11 атак противника возле Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часова Яра и в направлении населённых пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки и в сторону Плещиевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населённых пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Звирово, Котлиное, Удачное, Дачное и в направлениях Балагана, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска.

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перебудова, Малиевка, Шевченко и в направлении населённых пунктов Филия, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в сторону населённого пункта Плавни.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили три вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.