Генштаб: 172 боя произошло на фронте, из них 46 – на Покровском направлении
За минувшие сутки на фронте произошло 172 боевых столкновения, из них 46 – на Покровском направлении.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 2 сентября
Детали: Всего в течение прошлых суток зафиксировано 172 боевых столкновения.
На Северо-Слободжанском и Курском направлениях украинские защитники отбили 11 атак россиян.
На Южно-Слободжанском направлении украинские войска остановили семь атак оккупанта в районах населённых пунктов Глубокое, Волчанск и в сторону Новой Кругляковки, Новоплатоновки.
На Купянском направлении вчера произошло 14 атак захватчиков. Украинские защитники отражали штурмовые действия противника в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка и Степовая Новосёловка.
На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населённых пунктов Колодези, Заречное и в сторону населённых пунктов Карповка, Шандриголово, Ямполь, Дроновка и Серебрянка.
На Сиверском направлении украинские воины успешно остановили 11 атак противника возле Григоровки и в направлении Серебрянки, Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часова Яра и в направлении населённых пунктов Миньковка, Николаевка, Ступочки.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районе Щербиновки и в сторону Плещиевки, Нелиповки и Русиного Яра, Полтавки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населённых пунктов Владимировка, Заповедное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Лисовка, Звирово, Котлиное, Удачное, Дачное и в направлениях Балагана, Променя, Мирнограда, Родинского, Покровска.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 24 атаки в районах населённых пунктов Зелёный Гай, Толстой, Поддубное, Мирное, Перебудова, Малиевка, Шевченко и в направлении населённых пунктов Филия, Ивановка, Искра, Александроград, Новоселовка, Камышеваха.
На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.
Один раз захватнические подразделения атаковали на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в сторону населённого пункта Плавни.
На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили три вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.