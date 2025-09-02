Все разделы
Окупанты убили 2 и ранили 12 людей на Донетчине, Харьковщине, Херсонщине и Днепропетровщине

Анастасия ПроцВторник, 2 сентября 2025, 09:25
Окупанты убили 2 и ранили 12 людей на Донетчине, Харьковщине, Херсонщине и Днепропетровщине
Последствия российской атаки в Днепропетровской области. фото: Днепропетровская ОВА

За 1 сентября российские войска атаковали жилые кварталы и инфраструктуру на востоке и юге Украины. В результате обстрелов погибли два человека, ещё двенадцать получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Детали: На Херсонщине вражеские обстрелы разрушили пять многоэтажек, восемь частных домов и повредили сотовую вышку. Погиб один человек, ещё двое получили ранения.

В Константиновке Донецкой области в результате российской атаки погиб один житель. Ещё семеро людей получили ранения в результате атак, которые охватили 11 населённых пунктов области (без учёта данных из Мариуполя и Волновахи).

На Харьковщине за минувшие сутки в результате российских ударов пострадали двое людей - 64-летняя женщина в Осколе и 74-летний мужчина в Сподобовке. Окупанты применяли "Герань-2", FPV-дроны, управляемую авиабомбу и другие типы вооружения. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль и объекты энергосетей.

Также захватчики несколько раз ударили по Никопольскому району на Днепропетровщине FPV-дронами и артиллерией. Повреждены пятиэтажка, админздание, частный дом и газопровод. К врачам обратился 32-летний мужчина, пострадавший от вечерней атаки - он будет лечиться амбулаторно.

российско-украинская войнажертвыДонецкая областьХарьковская область
