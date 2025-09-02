Все разделы
В Дании считают, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС "нечестно"

Татьяна Высоцкая, Ирина БалачукВторник, 2 сентября 2025, 09:32
В Дании считают, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС нечестно
Министр по европейским делам Дании Мари Бьерре. Фото из Facebook

Разделять Молдову и Украину на пути в ЕС было бы нечестно по отношению к Украине, считает министр по европейским делам Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, Мари Бьерре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бьерре перед началом неформального министерского заседания в Копенгагене 2 сентября

Прямая речь министра: "Причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине. Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину. Было бы несправедливо оставить Украину в одиночестве. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной".

Детали: Она добавила, что, говоря о процессе расширения Евросоюза, "сейчас речь идет о безопасности".

Предыстория:

Читайте также редакционную статью "ЕвроПравды": Время для переговоров о членстве в ЕС. Не стоит прятаться за вето Орбана для наказания Украины

ДанияУкраинаМолдоваЕС
