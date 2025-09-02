В Дании считают, что разделять Украину и Молдову на пути в ЕС "нечестно"

Разделять Молдову и Украину на пути в ЕС было бы нечестно по отношению к Украине, считает министр по европейским делам Дании, которая сейчас председательствует в ЕС, Мари Бьерре.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бьерре перед началом неформального министерского заседания в Копенгагене 2 сентября

Прямая речь министра: "Причина нового импульса в процессе расширения заключается именно в Украине. Это обусловлено полномасштабным вторжением России в Украину. Было бы несправедливо оставить Украину в одиночестве. Мы должны двигаться вперед также и с Украиной".

Детали: Она добавила, что, говоря о процессе расширения Евросоюза, "сейчас речь идет о безопасности".

Ранее сообщалось, что ЕС снова рассматривает возможность открытия первого кластера переговоров о членстве с Молдовой – без осуществления такого шага в отношении Украины.

Но позже поддержка этой идеи снова ослабла.

