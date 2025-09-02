Трамп планирует выступить с новым заявлением из Белого дома
Вторник, 2 сентября 2025, 10:02
Президент США Дональд Трамп, согласно расписанию, выступит с новым заявлением из Овального кабинета Белого дома во вторник, 2 сентября.
Источник: издание Roll Call, специализирующееся на новостях о Конгрессе, передает "Европейская правда"
Детали: Сообщается, что выступление Трампа запланировано на 2 сентября в 21.00 по киевскому времени.
Пока неизвестно, о чем именно будет говорить президент США.
Что предшествовало:
- 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.
- По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров.
- Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.