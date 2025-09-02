Трамп планирует выступить с новым заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп, согласно расписанию, выступит с новым заявлением из Овального кабинета Белого дома во вторник, 2 сентября.

Источник: издание Roll Call, специализирующееся на новостях о Конгрессе, передает "Европейская правда"

Детали: Сообщается, что выступление Трампа запланировано на 2 сентября в 21.00 по киевскому времени.

Пока неизвестно, о чем именно будет говорить президент США.

Что предшествовало: