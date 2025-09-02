Все разделы
Великобритания еще на 2 года продлит поддержку украинцам, которые покинули свои дома из-за войны

Уляна Кричковская, Ирина БалачукВторник, 2 сентября 2025, 10:56
Фото иллюстративное с pixabay.com

Великобритания объявила, что продлит программу Ukraine Permission Extension еще на 24 месяца.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Иветт Купер

Прямая речь Купер: "Мы продолжим вносить свой вклад, поддерживая Украину и украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны".

Детали: Ukraine Permission Extension предоставляет украинцам, получившим защиту в Великобритании, возможность оставаться в стране в безопасных и легальных условиях.

Также Великобритания подтвердила готовность и в дальнейшем оказывать гуманитарную помощь пострадавшим от войны: в частности, организовать лечение для детей, получивших серьезные ранения в секторе Газы, и обеспечить обучение для новой группы студентов-беженцев в британских университетах.

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Фридрих Мерц анонсировал введение более строгих правил получения социальной помощи.
  • А по мнению Штеффена Бильгера, парламентского менеджера фракции правящей партии ХДС/ХСС, украинские граждане, которые получают помощь, должны соглашаться на работу, даже если она не соответствует их профессии.

