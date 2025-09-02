ОВА показала последствия дроновой атаки РФ по Белой Церкви: повреждены многоэтажки, школа, авто

В Белой Церкви Киевской области в результате атаки российских дронов 2 сентября погиб охранник гаражного кооператива, были повреждены девять многоэтажных домов и школа, уничтожены 29 гаражей и 6 автомобилей.

Источник: глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник в соцсетях

Прямая речь: "К сожалению, один человек погиб. Это мужчина 1960 года рождения. Его тело было найдено во время тушения пожара в гаражном кооперативе, он здесь работал охранником.

В результате вражеской атаки в городе выбиты стекла в 9 многоэтажных жилых домах, повреждены два частных дома, крыша школы. Спасатели ликвидировали пожары на территории торговых, производственных предприятий и гаражного кооператива. Уничтожено 29 гаражей и 6 автомобилей, еще 11 гаражей и 8 автомобилей повреждены".

Детали: Глава области добавил, что оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.