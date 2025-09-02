Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Китай введет на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.

Источник: российский "Интерфакс", пропагандисты "РИА Новости", "ТАСС", агентство "Синьхуа"

Прямая речь: "С 15 сентября 2025 года по 14 сентября 2026-го для владельцев обычных российских паспортов будет действовать пробный безвизовый режим".

Реклама:

Детали: Как уточнил официальный представитель, россияне могут посетить Китай по безвизовому режиму с целью бизнеса, туризма, посещения родственников или друзей или обмена визитами сроком до 30 дней.

Агентство "Синьхуа" кратко сообщает, что также 2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с Путиным. По данным "ТАСС", стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что было ранее: Правитель РФ Владимир Путин 31 августа прибыл в Китай с четырехдневным визитом.