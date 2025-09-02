3-5 сентября в Карпатах пройдут дожди, на остальной территории без осадков
Вторник, 2 сентября 2025, 12:12
В ближайшие дни в Украине ожидается теплая и сухая погода, небольшие дожди прогнозируют только в Карпатах.
Источник: Укргидрометцентр
Дословно УГМЦ: "3-5 сентября без осадков, только в Карпатском регионе днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 10-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, 3 сентября в южной части до 32°; на северо-востоке страны ночью 8-13°, днем 21-26°".
Детали: В Киеве в среду-пятницу без осадков, ночью 13-15°, днем 24-26°, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.