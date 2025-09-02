Встреча Фицо с Путиным в Китае началась с вопроса о самочувствии лидера РФ: "Если я жив, то это уже хорошо"
Вторник, 2 сентября 2025, 13:06
Премьер Словакии Роберт Фицо стал единственным лидером страны ЕС, который провёл переговоры с Владимиром Путиным во время его визита в Китай.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ, среди которых ТАСС, "РИА Новости"
Детали: Российские медиа опубликовали материалы с начала встречи лидеров Словакии и РФ в Пекине, где Путин находится с четырёхдневным визитом.
Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.
По данным "РИА Новости", разговор начался с того, что Фицо поинтересовался самочувствием Путина. Тот ответил:
"Если я жив, то это уже хорошо".
Напомним:
- Кроме него, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.
- Роберт Фицо заявил, что после переговоров с Путиным и возвращения в Словакию встретится с Зеленским.
- Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.