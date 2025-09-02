Встреча Фицо с Путиным в Китае началась с вопроса о самочувствии лидера РФ: "Если я жив, то это уже хорошо"

Премьер Словакии Роберт Фицо стал единственным лидером страны ЕС, который провёл переговоры с Владимиром Путиным во время его визита в Китай.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ, среди которых ТАСС, "РИА Новости"

Детали: Российские медиа опубликовали материалы с начала встречи лидеров Словакии и РФ в Пекине, где Путин находится с четырёхдневным визитом.

Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.

По данным "РИА Новости", разговор начался с того, что Фицо поинтересовался самочувствием Путина. Тот ответил:

"Если я жив, то это уже хорошо".

