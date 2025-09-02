Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Встреча Фицо с Путиным в Китае началась с вопроса о самочувствии лидера РФ: "Если я жив, то это уже хорошо"

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 2 сентября 2025, 13:06
Встреча Фицо с Путиным в Китае началась с вопроса о самочувствии лидера РФ: Если я жив, то это уже хорошо
фото: ТАСС

Премьер Словакии Роберт Фицо стал единственным лидером страны ЕС, который провёл переговоры с Владимиром Путиным во время его визита в Китай.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские СМИ, среди которых ТАСС, "РИА Новости"

Детали: Российские медиа опубликовали материалы с начала встречи лидеров Словакии и РФ в Пекине, где Путин находится с четырёхдневным визитом.

Реклама:

Фицо – единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.

По данным "РИА Новости", разговор начался с того, что Фицо поинтересовался самочувствием Путина. Тот ответил:

"Если я жив, то это уже хорошо".

РЕКЛАМА:

Напомним:

ФицоПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сговариваются против США
У Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной – Мерц
В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына
обновлено, фотоВ Кировоградской области в результате российской атаки пострадали 5 человек, повреждены жилые дома
Убийство Парубия: бывшая жена подозреваемого говорит, что он был в ссоре с погибшим сыном
Палиса: Даже если завтра будет прекращение огня, мобилизация не прекратится
Все новости...
Фицо
Фицо анонсировал встречу с Зеленским после переговоров с Путиным в Китае
Фицо написал письмо фон дер Ляйен с критикой газовых планов ЕС и просьбой отложить санкции
В партии Фицо отвергли просьбу Чехии снять блокаду санкций против России
Последние новости
08:13
В Польше привели в полную готовность ПВО из-за ракетного удара РФ по Украине
08:11
футбол"Ливерпуль" без тормозов, "Реал" и "Арсенал" в убытках, "Милан" забыл о форварде: все, что вы не знали о трансферном лете
08:02
В Хмельницкой области из-за российской атаки бушевал пожар и есть повреждения
07:50
ВСУ за сутки обезвредили 780 оккупантов и 41 артсистему россиян
07:37
Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сговариваются против США
07:12
Российские дроны долетели до Луцка: горели гаражи и автомобиль
06:54
Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61
06:21
У Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной – Мерц
06:06
Мерц: Германия не планирует отправлять свои войска в Украину
05:01
В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына
Все новости...
Реклама:
Реклама: