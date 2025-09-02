Фицо на встрече с Путиным заявил, что обсудит с Зеленским удары по энергетике России

Премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным в Китае заявил, что намерен поднять тему украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру в разговоре с президентом Украины.

Детали: Фицо сказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую он рассчитывает после возвращения в Словакию, планирует поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.

"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", – заявил премьер.

