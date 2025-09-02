Фицо на встрече с Путиным заявил, что обсудит с Зеленским удары по энергетике России
Вторник, 2 сентября 2025, 15:17
Премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным в Китае заявил, что намерен поднять тему украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру в разговоре с президентом Украины.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality
Детали: Фицо сказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую он рассчитывает после возвращения в Словакию, планирует поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.
"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", – заявил премьер.
Напомним:
- На прошлой неделе Фицо заявил, что "не понимает" атак на нефтепровод "Дружба". Министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.
- Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган и планирует – президент Сербии Александар Вучич.
- Фицо и Вучич были единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая.