Фицо на встрече с Путиным заявил, что обсудит с Зеленским удары по энергетике России

Мария Емец, Анастасия ПроцВторник, 2 сентября 2025, 15:17
Фицо на встрече с Путиным заявил, что обсудит с Зеленским удары по энергетике России
Иллюстративное фото: Getty Images

Премьер Словакии Роберт Фицо во время встречи с Владимиром Путиным в Китае заявил, что намерен поднять тему украинских атак на российскую энергетическую инфраструктуру в разговоре с президентом Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality

Детали: Фицо сказал, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которую он рассчитывает после возвращения в Словакию, планирует поднять вопрос об украинских ударах по российской энергетике.

"Недопустимо, чтобы так атаковали инфраструктуру, которая является жизненно важной для Словакии", – заявил премьер.

Напомним:

ФицоЗеленскийПутинэнергетика
