ГБР: Полицейский перевозил "уклонистов" к границе под видом спецназовцев

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 15:46
ГБР: Полицейский перевозил уклонистов к границе под видом спецназовцев
фото ГБР

Правоохранители сообщили о подозрении старшему инспектору столичной полиции, который помогал военнообязанным мужчинам бежать из страны.

Источник: Государственное бюро расследований, Черновицкая областная прокуратура

Детали: По данным следствия, правоохранитель перевозил "клиентов" из Киева в Выжницкий район Черновицкой области, граничащий с Румынией. Стоила такая услуга 6 тысяч евро с человека. Деньги перед выездом передавались сообщнице, которую "наняли" организаторы махинации.

Чтобы избежать разоблачения, полицейский отправился в псевдокомандировку, менял номерные знаки и устанавливал на автомобиль световые маячки, которые предоставляли приоритет в движении. В случае остановки он предъявлял удостоверение и говорил, что срочно везет коллег на спецзадание. Для маскировки всех мужчин также переодели в форму.

23 августа 5 военнообязанных и полицейского остановили правоохранители на въезде в Буковину. После проверки документов мужчинам вручили повестки и составили протоколы об административном правонарушении.

Правоохранителя, в свою очередь, подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332 УК Украины (содействие организации незаконной переправки нескольких лиц через государственную границу Украины, по предварительному сговору группой лиц, должностным лицом с использованием служебного положения).

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

