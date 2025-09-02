Будут судить экс-лаву Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно получил инвалидность
Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который, по данным следствия, мошенническим путем незаконно оформил себе пенсию по инвалидности.
Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора
Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Наконечном.
Следствие установило, что в 2020 году чиновник при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил пожизненную II группу инвалидности. При этом он точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, соответствующих критериям установления соответствующей группы.
В дальнейшем он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Общая сумма полученных им выплат составляет более 1 млн грн.
Бывшего прокурора обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).
Как отмечают в ОГП, по инициативе Генеральной инспекции прокурор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Решением КДКП он был уволен с должности прокурора.
Действия врача МСЭК, который способствовал незаконному установлению группы инвалидности, квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц).
Обвинительный акт по обвинению бывшего руководителя прокуратуры в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины) и члена МСЭК в служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) направлен для рассмотрения в Каменец-Подольский горрайонный суд.
Предыстория:
- В октябре 2024 года журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником оформили инвалидность у председателя медико-социальной экспертной комиссии и депутата облсовета от партии "Слуга народа" Татьяны Крупы.
- Главный редактор издания "Цензор.Нет" Юрий Бутусов опубликовал имена 49 прокуроров Хмельницкой области, которые воспользовались схемой оформления фиктивной инвалидности и "годами получали деньги из государственного бюджета".
- В декабре 2024 года Центр противодействия коррупции писал, что Офис генерального прокурора в ходе служебного расследования не смог подтвердить факт неправомерного получения инвалидности ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры, поэтому ни один из прокуроров не был уволен.
- В то же время в октябре 2024 года было открыто уголовное производство, в котором исследуется законность получения инвалидности работниками государственных и правоохранительных органов.
- В марте 2025 года стало известно, что ГБР сообщило о подозрении только 2 из 74 прокуроров с фиктивными инвалидностями – руководителю Хмельницкой окружной прокуратуры и заместителю руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.