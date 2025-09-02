Будут судить экс-лаву Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно получил инвалидность

Сотрудники ГБР направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который, по данным следствия, мошенническим путем незаконно оформил себе пенсию по инвалидности.

Источник: Государственное бюро расследований, Офис генпрокурора

Детали: По данным "Украинской правды", речь идет о Сергее Наконечном.

Следствие установило, что в 2020 году чиновник при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил пожизненную II группу инвалидности. При этом он точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, соответствующих критериям установления соответствующей группы.

В дальнейшем он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Общая сумма полученных им выплат составляет более 1 млн грн.

Бывшего прокурора обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Как отмечают в ОГП, по инициативе Генеральной инспекции прокурор был привлечен к дисциплинарной ответственности. Решением КДКП он был уволен с должности прокурора.

Действия врача МСЭК, который способствовал незаконному установлению группы инвалидности, квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц).

Обвинительный акт по обвинению бывшего руководителя прокуратуры в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины) и члена МСЭК в служебном подлоге (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины) направлен для рассмотрения в Каменец-Подольский горрайонный суд.

Предыстория: