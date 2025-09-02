Россияне терроризируют Украину дронами и днем: ПВО уже обезвредила 48 БпЛА

После ночной воздушной атаки на Украину государство-агрессор продолжило атаку дронами, по состоянию на 16.00 ПВО обезвредила 48 из 53 российских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно: "После атаки в ночь на 2 сентября российские оккупанты осуществили повторную атаку с северного направления, применив 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство – в направлении столицы Украины".

Детали: Отмечается, что по состоянию на 16.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА.

При этом Воздушные силы предупреждают, что вражеская атака продолжается, по состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины в Черниговской и Сумской областях фиксируются новые группы российских беспилотников.

Что предшествовало: Как сообщили Воздушные силы, с вечера 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По состоянию на 8 утра вторника 120 дронов удалось обезвредить, остальные 30 попали в цель.