Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне терроризируют Украину дронами и днем: ПВО уже обезвредила 48 БпЛА

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 16:53
Россияне терроризируют Украину дронами и днем: ПВО уже обезвредила 48 БпЛА
обломки сбитого дрона. иллюстративное фото ГСЧС

После ночной воздушной атаки на Украину государство-агрессор продолжило атаку дронами, по состоянию на 16.00 ПВО обезвредила 48 из 53 российских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Дословно: "После атаки в ночь на 2 сентября российские оккупанты осуществили повторную атаку с северного направления, применив 53 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов. Большинство – в направлении столицы Украины".

Реклама:

Детали: Отмечается, что по состоянию на 16.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БпЛА.

При этом Воздушные силы предупреждают, что вражеская атака продолжается, по состоянию на 16.00 в воздушном пространстве Украины в Черниговской и Сумской областях фиксируются новые группы российских беспилотников.

Что предшествовало: Как сообщили Воздушные силы, с вечера 1 сентября российские оккупанты атаковали Украину 150 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. По состоянию на 8 утра вторника 120 дронов удалось обезвредить, остальные 30 попали в цель.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Шахед
В Киеве обнаружили обломки сбитых вражеских дронов
ОВА показала последствия дроновой атаки РФ по Белой Церкви: повреждены многоэтажки, школа, авто
В Нежине российский "Шахед" попал в предприятие критической инфраструктуры
Последние новости
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
23:18
Новости экономики: рекордная сумма "Нацкешбека", электричество ежегодно будет дорожать на 10-20%
23:04
В Херсонской области открыли две новые подземные школы
23:03
Трамп обжалует в Верховном суде приговор в $5 млн по делу о домогательствах
Все новости...
Реклама:
Реклама: