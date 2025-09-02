Командир "Азовстали" раскрыл новые детали битвы за Мариуполь

Заместитель командира 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" Святослав „Калина" Паламар рассказал в интервью "Украинской правде", как проходила битва за "Азовсталь" и город Мариуполь в 2022 году.

Источник: интервью Паламара для УП

Детали: По словам "Калины", те события на "Азовстали" – это символ героизма украинских военных. Оборона Мариуполя была очень важной составляющей обороны Украины в целом в 2022 году. Таким образом украинские военные задержали продвижение врага на другие направления.

Прямая речь: "Возможно, если бы врагу удалось захватить Мариуполь в более короткие сроки, то все эти вооруженные силы пошли бы на Запорожье, и там ситуация была бы намного хуже, чем та, которая есть сейчас".

Детали: Самым тяжелым для него в битве за Мариуполь, говорит Паламар, была потеря побратимов.

Прямая речь: "Было много странных вещей, о которых я бы не подумал, что такое может быть. Все, что ты приобрел за жизнь, отошло на второй план, тебе это просто неинтересно. Деньги, которые у тебя были в кармане, не нужны".

Детали: "Калина" рассказал, как при отсутствии интернета в Мариуполе защитники „Азовстали" делали информационные письма на бумаге формата А4, где информировали о ситуации в "Большой Украине". Они описывали, что происходит на фронтах, в том числе в Мариуполе.

Прямая речь: "И эти письма расходились как пирожки. Когда ты давал их ребятам на позиции – это было настолько важно... (взволнованно подбирает слова). Это поднимало моральный дух. Это было важно, потому что, например, чьи-то семьи были в Запорожье, кто-то переживал, а что там в Киеве, а где что происходит в других городах. Я бы никогда не мог подумать, что в XXI веке напечатанная на обычном листке информация будет такой ценной".

Детали: Также заместитель командира рассказал о вертолетных миссиях Главного управления разведки, которые поставляли тогда на "Азовсталь" боекомплект, еду, медикаменты, подкрепление и по дороге обратно забирали с территории завода раненых.

Прямая речь: "Эти миссии должны войти в учебники военной истории. Надо отдать должное армейской авиации, Главному управлению разведки, другим подразделениям, имеющим к этому отношение.

Что важно отметить? Поставка оружия, NLAW – ребята подключались к интернету и в онлайне учились, как на них работать. Мы западную технику не получали до 2022 года. И ребята прямо учились на ходу и довольно эффективно уничтожали вражескую технику и их личный состав".

Детали: По его словам, важным также было снабжение медикаментами, которое "спасло сотни жизней", и эвакуация раненых.

Кроме того, вертолеты осуществляли пополнение личным составом – на "Азовсталь" десантировались военные.

Прямая речь: "Если опасно было прилететь в Мариуполь, то еще опаснее было из него попасть обратно. И ребята, которые приняли решение лететь, это реально герои".

Детали: В день перед выходом из туннелей завода, рассказывает Паламар, военные уничтожали все, что может использовать враг.

Прямая речь: "Это была ликвидация всего. Телефон, другие средства связи, все оружие, уничтожал вещи, которые у меня были. И все остальные занимались тем же. Мы делали все для того, чтобы не оставить врагу ничего. Это флешки, информация, все, что было бумажное – все уничтожали. Мы же шли в плен. И не могли ничего там спрятать".

