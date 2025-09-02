Потери врага на Харьковщине растут: полк "Ахиллес" показал, как горят оккупанты

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" показали, как уничтожают противника на четырех направлениях Харьковской области – в районе Купянска, Двуречной, Волчанска и Милого.

Источник: командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко

Детали: Общая статистика: в августе ахиллесовцы уничтожили и поразили 4623 вражеские цели. В частности, подразделение противовоздушной обороны полка "Ахиллес" сбило на 110 вражеских бортов больше, чем в июле (то есть на 70%). Речь идет как о разведывательных (типа Supercam, Zala, Орлан, Альбатрос), так и ударных бортах (типа Молния, Lancet и др.).

Также возросло количество поражений по другим законным военным целям, в том числе по личному составу противника. Ахиллесовцы "вывели из строя" 550 оккупантов, что равно 2 пехотным батальонам. Этот показатель на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Контекст: На Купянском направлении врагу не удается существенно продвинуться с осени прошлого года. Как сообщает ОСГВ "Днепр", на этом направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Что предшествовало: 16 августа россияне впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму Купянска Харьковской области с применением бронированной техники со стороны левого берега реки Оскол.