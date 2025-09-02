Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Потери врага на Харьковщине растут: полк "Ахиллес" показал, как горят оккупанты

Евгений КизиловВторник, 2 сентября 2025, 17:59
Потери врага на Харьковщине растут: полк Ахиллес показал, как горят оккупанты
фото: Ахиллес в фейсбуке

Бойцы 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" показали, как уничтожают противника на четырех направлениях Харьковской области – в районе Купянска, Двуречной, Волчанска и Милого.

Источник: командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко

Детали: Общая статистика: в августе ахиллесовцы уничтожили и поразили 4623 вражеские цели. В частности, подразделение противовоздушной обороны полка "Ахиллес" сбило на 110 вражеских бортов больше, чем в июле (то есть на 70%). Речь идет как о разведывательных (типа Supercam, Zala, Орлан, Альбатрос), так и ударных бортах (типа Молния, Lancet и др.).

Реклама:

Также возросло количество поражений по другим законным военным целям, в том числе по личному составу противника. Ахиллесовцы "вывели из строя" 550 оккупантов, что равно 2 пехотным батальонам. Этот показатель на 18% больше, чем в предыдущем месяце.

Контекст: На Купянском направлении врагу не удается существенно продвинуться с осени прошлого года. Как сообщает ОСГВ "Днепр", на этом направлении агрессор четыре раза осуществлял штурмовые действия в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. Два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: 16 августа россияне впервые за долгое время прибегли к механизированному штурму Купянска Харьковской области с применением бронированной техники со стороны левого берега реки Оскол.

Харьковская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Харьковская область
DeepState: РФ захватила село на Донетчине и продвинулась вглубь Днепропетровщины и Харьковщины
Окупанты убили 2 и ранили 12 людей на Донетчине, Харьковщине, Херсонщине и Днепропетровщине
Силы обороны освободили Мирное возле Купянска
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: