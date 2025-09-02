Все разделы
Канцлер Германии предлагает Женеву в качестве места для переговоров Путина и Зеленского

Иванна Костина, Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 18:23
Мерц. фото - Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Канцлер Германии Фридрих Мерц предлагает Женеву в качестве места проведения переговоров между лидером России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ntv

Детали: Он будет рекомендовать швейцарский город как место проведения такого саммита на конференции "коалиции решительных" в четверг, заявил Мерц после встречи с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Берлине.

Она выразила готовность к проведению такой встречи.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и кремлевский правитель Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока отстранится от переговоров.

Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.

ГерманияЗеленскийПутин
