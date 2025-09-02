Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Фицо заявил, что хочет передать Зеленскому "несколько посланий" после встречи с Путиным

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 2 сентября 2025, 20:10
Фицо заявил, что хочет передать Зеленскому несколько посланий после встречи с Путиным
Фицо, фото: Getty Images

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Китае у него появилось "несколько посланий и мыслей", которые он хочет передать украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Источник: Фицо в Facebook, "Европейская правда"

Детали: Он отметил, что его встреча с Путиным длилась час и была сосредоточена прежде всего на войне РФ против Украины.

Реклама:

В частности, словацкий премьер рассказал, что в ходе встречи Путин проинформировал его о своих переговорах с президентом США Дональдом Трампом на Аляске и о "перспективах прекращения" развязанной им войны против Украины.

"Из этой важной беседы я сделал несколько выводов и посланий, которые намерен передать в пятницу украинскому президенту Зеленскому", – добавил он.

Кроме того, Фицо считает, что после встречи с Путиным в Китае получит много звонков от лидеров других европейских стран.

РЕКЛАМА:

Кроме Фицо, встречу с Путиным в Китае провел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также сербский лидер Александар Вучич.

ФицоЗеленскийПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Фицо
Словакия увеличивает импорт российского газа, чтобы "задобрить" Путина
Путин предложил Фицо перекрыть Украине реверс газа и электричества из Европы
Фицо считает, что "все" будут звонить ему, чтобы узнать подробности разговора с Путиным
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: