Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польша хочет, чтобы ее пригласили в G20

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 сентября 2025, 20:55
Польша хочет, чтобы ее пригласили в G20
фото: getty images

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио сообщил, что стремится получить приглашение присоединиться к "Большой двадцатке" (G20).

Источник: "Европейская правда", RMF24

Детали: "Поскольку Польша вошла в клуб экономик-триллионеров, я настаивал на том, чтобы Соединенные Штаты, которые председательствуют в G20 в 2026 году, пригласили нас присоединиться к этой группе", – заявил Сикорский после встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Майами.

Реклама:

"Мы имеем на это право не только как одна из 20 крупнейших экономик мира, но и как страна, которая представляет политический и интеллектуальный аргумент, потому что мы являемся страной, которая осуществила успешную трансформацию от плановой экономики к свободной экономике", – добавил он.

Перед этим Сикорский и Рубио вручили награду солидарности имени Леха Валенсы кубинской оппозиционной деятельнице Берти Солер Фернандес в Майами. Госсекретарь США похвалил Польшу, назвав ее "чрезвычайным партнером в вопросах свободы и свободы".

ВВП Польши в 2025 году составит более триллиона долларов, что делает ее 20-й крупнейшей экономикой мира, частично благодаря укреплению злотого.

РЕКЛАМА:

"Мы догадывались об этом раньше и даже анонсировали такую возможность, но наконец это стало абсолютно историческим фактом – Польша на днях вступила в этот очень эксклюзивный клуб стран-триллионеров", – заявил во вторник премьер-министр Дональд Туск.

Президент США Дональд Трамп дал понять, что страна продолжит бойкотировать встречи G20 в Южной Африке, ссылаясь на необоснованные заявления о конфискации земли и геноциде против белых фермеров.

В ноябре Южная Африка принимает саммит лидеров G20, на котором она должна передать председательство США. Но в этом году американские чиновники избегают участия в мероприятиях. Министр финансов США Скотт Бессент в феврале пропустил встречу министров финансов и руководителей центральных банков в Кейптауне. Государственный секретарь Марко Рубио также пропустил встречу министров иностранных дел в Йоханнесбурге.

ПольшаG20СШАэкономика
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Польша
В 2024-м Польша потратила на оборону больше всего среди стран ЕС
В Польше начались крупнейшие военные учения 2025 года
Польские женщины встали на защиту украинских и обратились к властям с письмом о помощи беженцам
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: