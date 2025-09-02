Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Bihus.Info: Нардеп от "ОПЗЖ" Мамоян переехал в незадекларированное поместье в Конча-Заспе

Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 21:22
Bihus.Info: Нардеп от ОПЗЖ Мамоян переехал в незадекларированное поместье в Конча-Заспе
Фото имения - Bihus.Info, фото Мамояна - из открытых источников

Журналисты Bihus.Info выяснили, что народный депутат Суто Мамоян, избранный от запрещенной сейчас "ОПЗЖ", переехал в новое поместье в Конча-Заспе за несколько миллионов долларов, которого нет в декларации.

Источник: материал Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, отец Мамояна оформил на себя участок в закрытом кооперативе в Конча-Заспе прошлым летом. Его площадь более 60 соток, а ориентировочная стоимость превышает 2 миллиона долларов. Там возвели многометровый забор, за которым журналисты заметили огромное поместье.

Реклама:

С территории выезжают кортежи, которыми пользуется Мамоян, что, по данным Bihus.Info, может означать, что Мамоян уже проживает в новом доме.

 
Фото - Bihus.Info

Дословно Bihus.Info: "Стоимость имения определить крайне сложно, на сайтах по продаже недвижимости идентичных объектов нет. Схожий по стилистике дом, но на вдвое меньшем земельном участке, здесь сейчас предлагают за почти 6 миллионов долларов. Такие суммы в электронной декларации нардепа отсутствуют".

Детали: Журналисты выяснили, что отец Мамояна давно занимается бизнесом, преимущественно связанным с мясной продукцией. Впрочем, из пяти компаний, владельцем или совладельцем которых является Мамоян-старший, свежие финансовые отчеты подают только три. Они за последний год получили всего около 300 тысяч гривен чистой прибыли.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

По данным расследования "Украинской правды", помощник Мамояна – Владимир Николаевич Крохмаль – был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область.

В 2023 году стало известно, что семья Мамояна за 2022 год приобрела 13 автомобилей на сумму более $1,3 млн, сам депутат проживает в роскошном имении, оформленном на родителей.

Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Верховная Рада
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
В Раде появился проект постановления о возобновлении трансляции, "Слуги" обещают поддержать
Партия "Наш край" решила самораспуститься
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: