Bihus.Info: Нардеп от "ОПЗЖ" Мамоян переехал в незадекларированное поместье в Конча-Заспе

Журналисты Bihus.Info выяснили, что народный депутат Суто Мамоян, избранный от запрещенной сейчас "ОПЗЖ", переехал в новое поместье в Конча-Заспе за несколько миллионов долларов, которого нет в декларации.

Источник: материал Bihus.Info

Детали: По данным журналистов, отец Мамояна оформил на себя участок в закрытом кооперативе в Конча-Заспе прошлым летом. Его площадь более 60 соток, а ориентировочная стоимость превышает 2 миллиона долларов. Там возвели многометровый забор, за которым журналисты заметили огромное поместье.

С территории выезжают кортежи, которыми пользуется Мамоян, что, по данным Bihus.Info, может означать, что Мамоян уже проживает в новом доме.

Фото - Bihus.Info

Дословно Bihus.Info: "Стоимость имения определить крайне сложно, на сайтах по продаже недвижимости идентичных объектов нет. Схожий по стилистике дом, но на вдвое меньшем земельном участке, здесь сейчас предлагают за почти 6 миллионов долларов. Такие суммы в электронной декларации нардепа отсутствуют".

Детали: Журналисты выяснили, что отец Мамояна давно занимается бизнесом, преимущественно связанным с мясной продукцией. Впрочем, из пяти компаний, владельцем или совладельцем которых является Мамоян-старший, свежие финансовые отчеты подают только три. Они за последний год получили всего около 300 тысяч гривен чистой прибыли.

Что предшествовало:

По данным расследования "Украинской правды", помощник Мамояна – Владимир Николаевич Крохмаль – был за рулем автомобиля, который вывозил беглого нардепа Артема Дмитрука из Киева в Одесскую область.

В 2023 году стало известно, что семья Мамояна за 2022 год приобрела 13 автомобилей на сумму более $1,3 млн, сам депутат проживает в роскошном имении, оформленном на родителей.