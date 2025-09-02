Все разделы
Люксембург присоединится к финансированию американского оружия для Украины

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 2 сентября 2025, 21:56

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил во вторник, что его страна планирует внести свой вклад в новое соглашение под руководством НАТО, в рамках которого европейские страны будут платить за поставки американского оружия в Украину.

Источник: "Европейская правда"Euractiv

Детали: Представитель НАТО сообщил Euractiv, что в сентябре ожидается новая волна обещаний от европейских стран НАТО приобрести американскую военную технику для Украины в рамках инициативы Prioritised Ukraine Requirements List (PURL).

Люксембург, самый маленький член военного альянса, решил принять участие в механизме PURL, как объявил Фриден, в результате чего количество стран, которые официально участвуют в PURL, возросло до девяти.

В основе сделки PURL лежат пакеты военного оборудования американского производства стоимостью 500 миллионов долларов (примерно 428 миллионов евро), среди которых, возможно, наиболее важными являются дорогостоящие и труднозаменяемые системы противовоздушной обороны Patriot.

Фриден предположил, что Люксембург не будет финансировать весь пакет стоимостью 500 миллионов долларов самостоятельно, а будет искать партнеров. Он не уточнил, сколько именно Люксембург готов внести

"Мы будем финансировать пакет вместе с другими странами, которые мы еще должны определить, пакет уже имеющихся вооружений, в значительной степени американских вооружений, которые мы предоставим Украине", – пояснил он.

В пятницу Бельгия объявила о выделении 100 миллионов евро, тогда как Канада (500 миллионов долларов), Германия (500 миллионов долларов) и Литва (30 миллионов долларов) сделали свои взносы в PURL в августе.

Нидерланды также пообещали выделить 500 миллионов долларов в начале лета, а Дания, Норвегия и Швеция объявили о планах совместного финансирования части проекта в размере 500 миллионов долларов. Финляндия и Великобритания выразили заинтересованность в этой программе, но пока не объявили о своих взносах.

Военная помощь Украине будет зачислена в целевой показатель расходов НАТО на оборону в размере 5% от ВВП в соответствии с руководящими принципами, согласованными на июньском саммите НАТО в Гааге.

Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия – Priority Ukraine Requirements List, который предусматривает финансирование через взносы других членов Альянса.

