Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пашинскому на 80 млн грн уменьшили залог

Алена Мазуренко, Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 21:42
Пашинскому на 80 млн грн уменьшили залог
Пашинский, фото: ЭП

Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, подозреваемому по делу по реализации нефтепродуктов Курченко, уменьшили залог с 272,52 до 192,52 миллиона гривен.

Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП

Детали: По словам спикера ВАКС, соответствующее решение Высший антикоррупционный суд принял 27 августа.

Реклама:

По информации "Суспільного", 80 млн гривен разницы вернули залогодателям: компаниям "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Украинская бронетехника" и "Радионикс".

Напомним:

  • Пашинский вышел из СИЗО под залог в 272 млн гривен 27 февраля 2024 года - на следующий день после того, как его взяли под стражу.
  • 12 февраля 2024 года Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко. 
  • Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.
  • О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.
  • Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.
  • Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.

Читайте также: Как заработать на украденном. История конфискованных нефтепродуктов Курченко

РЕКЛАМА:

Александр Кацуба: Товарищи из "Народного фронта" национализировали бензин "Нафтогаза", а не Курченко

История нефтепродуктов Курченко. За что Пашинскому грозит до 12 лет?

Сергей Пашинский: Я бенефициар всего украинского ВПК

ПашинскийАнтикоррупционный судкоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Пашинский
Дело Пашинского: апелляция ВАКС оставила под стражей основного фигуранта дела
Пашинский вышел на свободу под залог
НАБУ и САП назвали Пашинского фактическим владельцем Украинской бронетехники
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: