Пашинскому на 80 млн грн уменьшили залог
Бывшему народному депутату Сергею Пашинскому, подозреваемому по делу по реализации нефтепродуктов Курченко, уменьшили залог с 272,52 до 192,52 миллиона гривен.
Источник: спикер ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП
Детали: По словам спикера ВАКС, соответствующее решение Высший антикоррупционный суд принял 27 августа.
По информации "Суспільного", 80 млн гривен разницы вернули залогодателям: компаниям "Мелитопольский завод автотракторных запчастей", "Украинская бронетехника" и "Радионикс".
Напомним:
- Пашинский вышел из СИЗО под залог в 272 млн гривен 27 февраля 2024 года - на следующий день после того, как его взяли под стражу.
- 12 февраля 2024 года Служба безопасности и Национальное антикоррупционное бюро пришли с обысками к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому по делу о национализации нефтепродуктов олигарха Курченко.
- Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявили, что совместно с СБУ разоблачили схему завладения нефтепродуктами, из-за которых государство понесло 967 миллионов гривен убытков.
- О подозрении, в частности, сообщили бывшему народному депутату, и.о. главы Администрации президента в 2014 году Сергею Пашинскому.
- Фигурант дела "нефтепродуктов Курченко", экс-нардеп Сергей Пашинский, комментируя обыски, заявил, что знал о том, что против него "готовятся провокации" спецслужбами РФ с целью дискредитации, чтобы заблокировать его работу по организации поставок боеприпасов.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-депутату Сергею Пашинскому в виде содержания под стражей с залогом в 272 миллиона гривен.
