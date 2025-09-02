Все разделы
Убийство Парубия: бывшая жена подозреваемого говорит, что он был в ссоре с погибшим сыном

Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 23:05
Убийство Парубия: бывшая жена подозреваемого говорит, что он был в ссоре с погибшим сыном
Слева - подозреваемый в убийстве Парубия, справа - его погибший на войне с РФ сын «Лемберг». Фото - hromadske, Следствие. Инфо

Бывшая жена подозреваемого в убийстве нардепа Андрея Парубия Елена Чернинька заявила, что их погибший на войне сын сильно поссорился с отцом, ведь: "один был патриот, а другой нет".

Источник: Чернинька в Facebook

Детали: Женщина объясняет, что воспитывала Михаила-Виктора Сцельникова с позывным "Лемберг" сама, а с мужем официально развелась еще в 2000 году.

Прямая речь: "С бывшим мужем мы расстались в 1998 году. А официально с документом — в 2000 году. Воспитывала я сына одна. Иногда отец появлялся. Как то на 1 сентября в первый класс или на какое-то значимое событие. С сыном общался, но очень редко.

Когда Лемберг ушел на войну, они сильно поссорились. И Лемберг везде заблокировал предка. Потому что один был патриот, а другой нет. После гибели сына мне пришлось общаться с его отцом. Документы, следователи, ДНК и т.д. Ни дружбы, ни вражды не было. Наше нечастое общение было только по поводу исчезновения сына".

Детали: Чернинька отметила, что новости из суда по делу об убийстве Андрея Парубия шокировали их семью и добавила, что важно, чтобы память о Михаиле в этой ситуации не была искажена.

Прямая речь: "Мой сын-герой погиб за Украину. Прошел Киев, Запорожье, Николаев и сам попросился на перевод в Бахмут в 93 бригаду. В самую горячую точку. Был младшим сержантом, командиром отделения разведвзвода. И погиб, как Герой. Герои не умирают!"

Напомним: 

  • 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
  • Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
  • На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает — российский след.
  • В комментарии журналистам подозреваемый признал свою вину, назвал свои действия "местью украинской власти", а также назвал ложной информацию о том, что российские спецслужбы его шантажировали. Он также заявил, что ждет скорейшего приговора для себя, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.

