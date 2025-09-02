На фронте произошло 122 боевых столкновения с начала суток – Генштаб

С начала суток 2 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 23 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Сегодня оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 922 дрона-камикадзе и осуществили 3 344 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка.

На Северском направлении Силы обороны отразили двенадцать атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шаховое, Вольное, Дачное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лесовка, Удачное и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сычнево, Шевченко, Обратное и в сторону Комышувахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка.