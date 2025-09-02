Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На фронте произошло 122 боевых столкновения с начала суток – Генштаб

Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 23:34
На фронте произошло 122 боевых столкновения с начала суток – Генштаб
фото - генштаб всу

С начала суток 2 сентября на фронте произошло 122 боевых столкновения, из них 23 – на Покровском направлении.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "С начала этих суток произошло 122 боевых столкновения. Сегодня оккупанты нанесли 52 авиационных удара, сбросили 79 управляемых авиабомб. Кроме этого, россияне привлекли к поражению 1 922 дрона-камикадзе и осуществили 3 344 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам".

Реклама:

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили четыре атаки россиян, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск, еще два боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении противник осуществил шесть наступательных действий в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка.

РЕКЛАМА:

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики пятнадцать раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодязи и в сторону населенного пункта Дроновка.

На Северском направлении Силы обороны отразили двенадцать атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении пока зафиксировано три боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечино.

На Торецком направлении россияне двенадцать раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении захватнические подразделения 23 раза пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Маяк, Ново Шаховое, Вольное, Дачное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Мирноград, Проминь, Лесовка, Удачное и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Бурлацкое, Сычнево, Шевченко, Обратное и в сторону Комышувахи.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в направлении населенного пункта Антоновка.

Генштаббоевые действияроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Генштаб
Генштаб: 172 боя произошло на фронте, из них 46 – на Покровском направлении
Силы обороны Украины отминусовали еще 800 российских оккупантов – Генштаб
На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: