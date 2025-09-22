Все разделы
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 сентября 2025, 23:27
Аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за дронов. Также их заметили в Осло
Foto: Steven Knap/Ritzau Scanpix

Полиция Копенгагена и Осло вечером 22 сентября сообщила о "больших дронах" в воздушном пространстве. В столице Дании закрыли аэропорт.

Источник: Reuters, шведское издание Aftonbladet

Детали: Полиция Копенгагена сообщила, что речь идет о двух-трех крупных беспилотниках. На месте происшествия проводят масштабную полицейскую операцию.

Несколько рейсов были отменены. Несколько рейсов также перенаправлены в аэропорт Мальме.

Представитель аэропорта подтвердил Reuters, что все движение было остановлено, но отказался от дальнейших комментариев.

Также над военной территорией крепости Акерсхус в Осло силы обороны заметили дроны.

