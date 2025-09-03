Россия атаковала Киевскую область дронами: в Вышгороде обломки сбитого БпЛА упали между многоэтажками

В ночь на 3 сентября Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: По словам Калашника, обломки беспилотника упали между многоэтажками в Вышгороде. От удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.

На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

"Предварительно без пострадавших", – сообщил Калашник.

Предыстория:

