Россия атаковала Киевскую область дронами: в Вышгороде обломки сбитого БпЛА упали между многоэтажками
Среда, 3 сентября 2025, 02:32
В ночь на 3 сентября Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.
Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник
Детали: По словам Калашника, обломки беспилотника упали между многоэтажками в Вышгороде. От удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.
На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.
"Предварительно без пострадавших", – сообщил Калашник.
Предыстория:
- В ночь на 3 августа российские войска осуществляют очередную массированную атаку на Украину ударными беспилотниками.