Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала Киевскую область дронами: в Вышгороде обломки сбитого БпЛА упали между многоэтажками

Иван ДьяконовСреда, 3 сентября 2025, 02:32
Россия атаковала Киевскую область дронами: в Вышгороде обломки сбитого БпЛА упали между многоэтажками
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 3 сентября Россия осуществила массированную атаку ударными беспилотниками по Киевской области. В Вышгороде обломки сбитого дрона упали возле жилых домов и вызвали пожар.

Источник: начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник

Детали: По словам Калашника, обломки беспилотника упали между многоэтажками в Вышгороде. От удара поврежден один автомобиль и выбиты стекла в домах.

Реклама:

На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

"Предварительно без пострадавших", – сообщил Калашник.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Киевская областьбеспилотникипожарвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Киевская область
В Киевской области работала ПВО
В Фастове произошла стрельба: есть погибший и раненый
В Киевской области мужчина до смерти избил собственную мать: ему грозит 10 лет тюрьмы
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: