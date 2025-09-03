В США опубликовали более 30 тысяч документов по делу Эпштейна
Комитет по надзору Палаты представителей США выложил на своем сайте 33 295 страниц материалов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна.
Источник: CNN, сообщение Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США
Детали: Как отмечает CNN, опубликованные файлы включают журналы полетов, судебные документы, записи с камер наблюдения в тюрьме, отредактированные записи, показания и записки.
Однако пока неизвестно, сколько новой информации было обнародовано. Демократы в комитете уже заявляли, что большая часть материалов, переданных Министерством юстиции, была доступна ранее.
"После тщательного изучения демократы из Комитета по надзору пришли к выводу, что 97% документов, полученных от Министерства юстиции, уже были общедоступными. В них нет упоминания о каком-либо списке клиентов или что-либо, что повышает прозрачность или справедливость в отношении жертв", – цитирует CNN главного демократа в Комитете по надзору Палаты представителей Роберта Гарсию.
Справочно: Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством, но обстоятельства происшествия породили ряд конспирологических теорий.
Предыстория:
- В споре, разгоревшемся 5 июня между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском, последний сказал, что имя американского лидера есть в "файлах Эпштейна".
- Согласно сообщению Wall Street Journal, среди писем, подаренных Джеффри Эпштейну на его 50-летие в 2003 году, было и письмо с именем Трампа и контуром обнаженной женщины.