В США опубликовали более 30 тысяч документов по делу Эпштейна

Комитет по надзору Палаты представителей США выложил на своем сайте 33 295 страниц материалов, связанных с делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна.

Источник: CNN, сообщение Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США

Детали: Как отмечает CNN, опубликованные файлы включают журналы полетов, судебные документы, записи с камер наблюдения в тюрьме, отредактированные записи, показания и записки.

Однако пока неизвестно, сколько новой информации было обнародовано. Демократы в комитете уже заявляли, что большая часть материалов, переданных Министерством юстиции, была доступна ранее.

"После тщательного изучения демократы из Комитета по надзору пришли к выводу, что 97% документов, полученных от Министерства юстиции, уже были общедоступными. В них нет упоминания о каком-либо списке клиентов или что-либо, что повышает прозрачность или справедливость в отношении жертв", – цитирует CNN главного демократа в Комитете по надзору Палаты представителей Роберта Гарсию.

Справочно: Эпштейн, финансист, который общался с рядом политиков и других влиятельных лиц, в 2019 году был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних во Флориде и Нью-Йорке. Позже его нашли мертвым в камере тюрьмы, где он ждал суда. Медицинские эксперты признали смерть самоубийством, но обстоятельства происшествия породили ряд конспирологических теорий.

