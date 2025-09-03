Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки обезвредили 780 оккупантов и 41 артсистему россиян

Ирина БалачукСреда, 3 сентября 2025, 07:50
ВСУ за сутки обезвредили 780 оккупантов и 41 артсистему россиян
Фото с Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 780 захватчиков и 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 1 084 570 (+780) человек,
  • танков – 11 157 (+1) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 237 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 32 342 (+41) ед.,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112) ед.,
  • специальной техники – 3 956 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Росcия
В Польше привели в полную готовность ПВО из-за ракетного удара РФ по Украине
Цены на нефть растут из-за ударов Украины по российским НПЗ
Китай объявил о "пробном" безвизовом режиме для россиян
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: