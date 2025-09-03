ВСУ за сутки обезвредили 780 оккупантов и 41 артсистему россиян
Среда, 3 сентября 2025, 07:50
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за прошедшие сутки обезвредили 780 захватчиков и 500 единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.09.25 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 1 084 570 (+780) человек,
- танков – 11 157 (+1) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 237 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 32 342 (+41) ед.,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 55 784 (+338) ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 60 600 (+112) ед.,
- специальной техники – 3 956 (+4) ед.
Данные уточняются.