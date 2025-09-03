"Птицы Мадяра" и "Птицы Мадяра" и полк "К-2" завершили переход в Силы беспилотных систем"Птицы Мадяра" и полк "К-2""Птицы Мадяра" и полк "К-2" завершили переход в Силы беспилотных систем

Все разделы
Анастасия ПроцСреда, 3 сентября 2025, 08:41
Facebook/МАДЯР

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди, позывной "Мадяр", заявил, что бригада "Птицы Мадяра" и 20-й полк беспилотных систем "К-2" завершили переход из Сухопутных войск в Силы беспилотных систем Вооружённых сил Украины.

Источник: командующий СБС ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр")

Прямая речь: "414 отдельная бригада БПС "Птицы Мадяра" (командир "Клима") завершила межродовой переход из Сухопутных войск в Силы беспилотных систем и вскоре увеличится вдвое".

Детали: Также Бровди сообщил, что 20-й отдельный полк БПС "К-2" завершил межродовой переход из Сухопутных войск в Силы беспилотных систем и трансформируется в отдельную бригаду.

Контекст: С приходом на должность командующего Силами беспилотных систем Мадяр сразу же присоединил к СБС "Линию дронов", а также, как узнала УП, взял на себя ответственность за все этапы работы своих подразделений – от подготовки до боевого применения, внедрения инноваций и т. д. От этого, например, из-за отсутствия возможностей ранее отказался Сухаревский.

Предыстория:

  • Президент Владимир Зеленский 3 июня сменил командующих Сил беспилотных систем ВСУ и Десантно-штурмовых войск. Главой Сил беспилотных систем стал Роберт Бровди.
  • Министр обороны добавил, что опыт работы Бровди с одной из лучших бригад должен быть масштабирован на все командование СБС.
  • 20 июня в структуре Сил обороны было создано объединение Сил беспилотных систем.

Читайте также: "Линия дронов": что это такое и смогут ли 5 подразделений остановить продвижение россиян

