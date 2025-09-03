Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Китай на параде показал гигантские подводные дроны и лазерные системы ПВО

Ирина БалачукСреда, 3 сентября 2025, 09:11
Китай на параде показал гигантские подводные дроны и лазерные системы ПВО
Скриншот из видео CNA

На военном параде в Китае впервые показали два типа сверхбольших подводных дронов XLUUV, а также там демонстрировали лазерные системы противовоздушной обороны.

Источник: CNN

Детали: По данным эксперта по вопросам военно-морских сил Г. И. Саттона, военно-морские силы Китая (PLAN) имеют самую большую программу XLUUV среди всех стран, имея не менее 5 типов дронов, которые уже несколько лет находятся в воде.

Реклама:

Он добавил, что два XLUUV, впервые показанные публике на параде, являются новыми и, вероятно, это победители трехлетней программы испытаний.

Первый из них, обозначенный как AJX002, имеет длину от 18 до 20 метров и диаметр от 1 до 1,5 метра. Второй имеет такую же длину, но намного шире, примерно 2-3 метра. Этот дрон также имеет две мачты, тогда как AJX002 их не имеет.

Миссия этих XLUUV еще не известна, но аналитики говорят, что они могут быть вооружены торпедами или минами, а возможно, предназначены только для разведки.

РЕКЛАМА:

Также Китай на параде продемонстрировал как минимум два типа лазерных систем противовоздушной обороны. В частности, большой лазер, который, по данным государственного телевидения, будет установлен на военных кораблях, и наземную версию – лазер, установленный на длинном восьмиколесном грузовике.

Предыстория:

Китайпарадоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Китай
Китай на параде показал новую межконтинентальную баллистическую ракету DF-61
В Пекине прошел масштабный военный парад при участии Путина и Ким Чен Ына
Китай объявил о "пробном" безвизовом режиме для россиян
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: