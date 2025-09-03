Китай на параде показал гигантские подводные дроны и лазерные системы ПВО

На военном параде в Китае впервые показали два типа сверхбольших подводных дронов XLUUV, а также там демонстрировали лазерные системы противовоздушной обороны.

Источник: CNN

Детали: По данным эксперта по вопросам военно-морских сил Г. И. Саттона, военно-морские силы Китая (PLAN) имеют самую большую программу XLUUV среди всех стран, имея не менее 5 типов дронов, которые уже несколько лет находятся в воде.

Он добавил, что два XLUUV, впервые показанные публике на параде, являются новыми и, вероятно, это победители трехлетней программы испытаний.

Первый из них, обозначенный как AJX002, имеет длину от 18 до 20 метров и диаметр от 1 до 1,5 метра. Второй имеет такую же длину, но намного шире, примерно 2-3 метра. Этот дрон также имеет две мачты, тогда как AJX002 их не имеет.

Миссия этих XLUUV еще не известна, но аналитики говорят, что они могут быть вооружены торпедами или минами, а возможно, предназначены только для разведки.

Также Китай на параде продемонстрировал как минимум два типа лазерных систем противовоздушной обороны. В частности, большой лазер, который, по данным государственного телевидения, будет установлен на военных кораблях, и наземную версию – лазер, установленный на длинном восьмиколесном грузовике.

Предыстория: