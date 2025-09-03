Все разделы
На фронте 166 столкновений с врагом, из них 39 на Покровском направлении – Генштаб

Алена МазуренкоСреда, 3 сентября 2025, 09:51
На фронте 166 столкновений с врагом, из них 39 на Покровском направлении – Генштаб
фото: Генштаб

На фронте за прошедшие сутки всего зафиксировано 166 боевых столкновений с врагом, из них 39 штурмовых действий агрессора на Покровском направлении.

Источник: Генштаб

Детали: На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. За прошедшие сутки противник нанес 8 авиационных ударов, в общей сложности сбросил 17 управляемых авиабомб и совершил 282 артиллерийских обстрела, в том числе двенадцать – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении военные остановили 10 атак противника в районах населенных пунктов Красное Первое и Волчанск.

На Купянском направлении произошло двенадцать атак захватчиков. Защитники отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, а также в сторону населенного пункта Моначиновка.

На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Грековка, Карповка, Колодец, Торское, Диброва и в сторону населенных пунктов Дроновка и Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отразили 17 атак противника вблизи Григоровки, Выемки, Серебрянки и Федоровки.

На Краматорском направлении произошло 4 боевых столкновения. Захватчик пытался продвигаться в направлении населенных пунктов Ступочки и Предтечи.

На Торецком направлении враг совершил 7 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Торецк, Плещеевка, Попов Яр, Яблоновка, Полтавка.

На Покровском направлении защитники остановили 39 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Свободное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лисовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никановка, Свободное, Родинское, Молодец.

На Новопавловском направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Ивановка, Новохатское, Андреевка-Клевцово, Александроград, Январское, Шевченко, Обратное и в сторону Камышевахи.

На Приднепровском направлении защитники успешно остановили 3 вражеских атаки в направлении населенного пункта Антоновка.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

