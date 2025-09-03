Все разделы
Самолет с президентом Литвы два часа кружил над Вильнюсом из-за сообщения о дроне

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 10:13
Самолет с президентом Литвы два часа кружил над Вильнюсом из-за сообщения о дроне
Гитанас Науседа, фото: Getty Images

Пресс-секретарь литовского президента Томас Бержинскас сообщил, что самолет Spartan с Гитанасом Науседой на борту некоторое время не мог приземлиться в Вильнюсском аэропорту из-за информации о том, что в воздушном пространстве может находиться неизвестный дрон.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на LRT

Детали: Сообщается, что по данным ресурса Flightradar24, самолет с Науседой на борту вылетел из Хельсинки в 19.10, начал кружить над Вильнюсом и приземлился в 21.17.

"При приближении к Вильнюсскому аэропорту поступила информация об обнаружении беспилотника и о том, что посадка пока опасна. Пилоты приняли все меры безопасности и через некоторое время совершили посадку", – рассказал пресс-секретарь.

Компания Oro navigacija уточнила, что сообщение о дроне над районом Лепкальнис поступило от Службы авиационной безопасности Lietuvos oro uosta.

"Затем были активированы процедуры безопасности: полеты были ненадолго приостановлены, а после получения информации об отсутствии угрозы движение возобновилось. Мы совместно с другими службами выясняем, какой именно дрон нарушил движение самолетов", – говорится в комментарии компании.

Что предшествовало:

  • 31 августа система GPS на борту самолета президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен была заглушена на пути в Болгарию. Власти страны подозревают, что это произошло из-за вмешательства России.
  • На фоне этого инцидента с самолетом, где находилась фон дер Ляйен, ЕС разместит дополнительные спутники на низкой околоземной орбите, чтобы усилить устойчивость к помехам GPS и улучшить возможности их обнаружения.
  • Пресс-секретарь правителя России Дмитрий Песков отрицает утверждение о том, что Россия причастна к неисправности навигационной системы самолета, однако министр внутренних дел Болгарии Даниэль Митов считает, что этому не стоит верить.

Литвабеспилотники
