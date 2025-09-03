РФ ударила по жилым домам в Дружковке: ранены 7 человек, среди них 16-летняя девушка

В ночь на 3 сентября российские войска обстреляли Дружковку из РСЗО "Смерч", поразив многоквартирные жилые дома. Ранения получили семеро гражданских, среди них несовершеннолетняя.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "3 сентября 2025 года в 00:30 российские войска обстреляли Дружковку с использованием РСЗО "Смерч". Под прицелом оккупантов оказались многоквартирные жилые дома.

Детали: Сообщается, что в собственных помещениях ранения получили четверо мужчин в возрасте 42, 49, 51 и 76 лет, две женщины 65 и 71 года и 16-летняя девушка. Среди пострадавших – супруги, его сестра и племянник.

У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, сотрясение головного мозга и контузии. Всем оказана медицинская помощь.

Также оккупанты повредили пять жилых домов.

Краматорская окружная прокуратура начала досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины)".