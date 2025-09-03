Министр обороны Великобритании приехал в Киев

3 сентября министр обороны Великобритании Джо Хили прибыл в Киев с официальным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Х

Детали: Шмыгаль встречал своего британского коллегу на железнодорожном вокзале в Киеве.

Реклама:

🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.

During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense… pic.twitter.com/QZRLH7b7Ze — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2025

По его словам, в ходе переговоров они с Хили скоординируют "ключевые вопросы предстоящего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины", которое соберется в Лондоне.

РЕКЛАМА:

"Мы готовим важные двусторонние решения, которые укрепят оборонный потенциал наших стран", – добавил Шмыгаль.

Напомним: