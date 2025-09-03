Министр обороны Великобритании приехал в Киев
3 сентября министр обороны Великобритании Джо Хили прибыл в Киев с официальным визитом.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Х
Детали: Шмыгаль встречал своего британского коллегу на железнодорожном вокзале в Киеве.
🇺🇦🇬🇧 Glad to welcome UK Defence Secretary @JohnHealey_MP to Ukraine.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 3, 2025
During our meeting, we will coordinate the key issues of the upcoming #UDCG meeting in London and joint defense projects. We are preparing important bilateral decisions that will strengthen the defense… pic.twitter.com/QZRLH7b7Ze
По его словам, в ходе переговоров они с Хили скоординируют "ключевые вопросы предстоящего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины", которое соберется в Лондоне.
"Мы готовим важные двусторонние решения, которые укрепят оборонный потенциал наших стран", – добавил Шмыгаль.
Напомним:
- Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 сентября в Лондоне.
- Формат "Рамштайн" был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.
- Предыдущее, 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в онлайн-формате.
- Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.