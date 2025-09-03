Все разделы
Министр обороны Великобритании приехал в Киев

Ирина Кутелева, Анастасия ПроцСреда, 3 сентября 2025, 11:05
скрин с видео

3 сентября министр обороны Великобритании Джо Хили прибыл в Киев с официальным визитом.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост министра обороны Украины Дениса Шмыгаля в Х

Детали: Шмыгаль встречал своего британского коллегу на железнодорожном вокзале в Киеве.

По его словам, в ходе переговоров они с Хили скоординируют "ключевые вопросы предстоящего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины", которое соберется в Лондоне.

"Мы готовим важные двусторонние решения, которые укрепят оборонный потенциал наших стран", – добавил Шмыгаль.

Напомним:

  • Следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") запланировано на 9 сентября в Лондоне.
  • Формат "Рамштайн" был создан в марте 2022 года Соединенными Штатами как платформа координации военной помощи Украине с участием более 50 государств.
  • Предыдущее, 29-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины состоялось в онлайн-формате.
  • Ранее сообщалось, что Министерство обороны Украины в течение июля и августа получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования общей стоимостью 10 млн, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония.

